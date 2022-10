Hospital procura família de homem vítima de roubo em Itaboraí

Assistentes sociais e psicólogos do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, tentam localizar a família do homem que morreu após levar um tiro na cabeça durante o roubo de sua moto em Itaboraí.

A vítima, um homem de 38 anos, cujo nome tem as iniciais J.S.S, teve sua moto roubada na altura do KM 293, próximo ao viaduto de Itaboraí, e na ocasião foi atingido por um tiro na cabeça.

Ele foi socorrido ao Centro de Trauma, em estado de saúde grave, mas não resistiu.

O caso foi encaminhado à 71ªDP (Itaboraí).