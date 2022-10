Atenção redobrada na compra de brinquedos e roupas no Dia das Crianças

Faltando alguns dias para o Dia das Crianças, aumenta a corrida dos pais às lojas na procura de um presente para seus filhos. Mas todo o cuidado é pouco na hora da compra de brinquedos e roupas, que podem trazer sérios problemas mais tarde.

Para evitar qualquer tipo de problema, a vereadora Vera Lins, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal, alerta sobre a importância dos responsáveis ficarem atentos e só comprarem produtos certificados. Ela ressalta que em relação aos brinquedos, algumas observações devem ser feitas pelos responsáveis na hora da compra, por exemplo, a existência do selo do Inmetro, a identificação do fabricante, do importador e as advertências quanto ao seu uso, que devem estar impressas com letras legíveis e em língua portuguesa.

Vera alerta ainda para que os pais verifiquem se o produto que está sendo adquirido é adequado para a idade da criança, já que alguns brinquedos, mesmo aqueles certificados pelo Inmetro, possuem restrições de uso para determinada faixa etária. Eles também não devem esquecer de retirar grampos e plásticos antes de entregar o brinquedo para as crianças, já que são objetos que podem trazer algum tipo de dano para os pequenos.

"Em relação a compra de vestuários é importante que se observe alguns detalhes, como se na etiqueta do produto consta a marca do fabricante, o CNPJ da empresa, a composição do tecido e os cuidados de conservação e lavagem, já que muitos podem acabar por acarretar problemas alérgicos. Vale lembrar também que, no caso da compra de produtos importados, é obrigatório que ele traga na etiqueta o país de origem e que todas as informações estejam em português", explicou.

O consumidor que quiser reclamar ou denunciar um direito violado pode fazê-lo através do Facebook, no endereço https://m.facebook.com/ComissaoMunicioalDeDefesaDoConsumidorRJ e registrar sua reclamação. Ele também pode encaminhá-la pelo e-mail consumidor@camara.rj.gov.br, e postá-la no site www.camara.rj.gov.br clicando no “reclame aqui” do link da Defesa do Consumidor, ou através do 0800 285 2121.

Origem do Dia das Crianças

Muito se fala sobre o Dia das Crianças, mas na realidade poucos sabem como ele surgiu. Em 12 de outubro de 1923, o Rio de Janeiro sediou foi sede de um evento que reuniu estudiosos de vários países no Congresso Sul-Americano da Criança.

O evento alcançou um nível de projeção e repercussão tão grande que, o então recém-eleito deputado federal Galdino do Valle Filho, apresentou uma lei que instituiu o dia 12 de outubro com o Dia das Crianças; e em 5 de outubro de 1924 o presidente da República Arthur Bernardes, através do decreto 4.867, formalizou a data que se tornou uma das mais lucrativas para o comércio.

Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), o Dia das Crianças deste ano deve movimentar cerca de R$ 13,68 bilhões. Esse valor estimado é maior do que o do ano passado, que foi de R$ 10,93 bilhões. A pesquisa garante ainda que 73% dos consumidores pretendem ir às compras para presentear as crianças e gastar em média R$ 241,60, um aumento de R$ 42,00 em relação ao ano passado. Ela aponta ainda que 79% dos pais irão pagar os produtos à vista, enquanto 43% parcelarão a compra. Cartão de Crédito, (39%;) ;PIX com (35%) e cartão de débito e dinheiro, ambos com (34%), serão as principais formas de pagamentos utilizados pelos consumidores.