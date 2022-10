UFRJ denuncia bloqueio de R$ 18 milhões e prevê risco no funcionamento das atividades

UFRJ teme e vê atividades da instituição em risco, como as do Hospital Universitário no Fundão - Foto: Divulgação

As atividades de colégios e universidades federais foram colocadas em risco depois que o governo de Jair Bolsonaro (PL) realizou o bloqueio de R$ 2,6 bilhões no Orçamento da União, decisão anunciada no final de setembro.

O Ministério da Economia definiu que o corte pode chegar a R$ 1 bilhão, sendo R$ 700 milhões referentes aos repasses à instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que denunciou o bloqueio de 18 milhões de seu orçamento, o que pode ocasionar o fim de algumas atividades até o final do ano, como no Hospital Universitário no Fundão.

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) se posicionou nesta quarta (5) após a oficialização do novo bloqueio.

"Lamentamos, por fim, a edição deste Decreto que estabelece limitação de empenhos quase ao final do exercício financeiro, mais uma vez inviabilizando qualquer forma de planejamento institucional, quando se apregoa que a economia nacional estaria em plena recuperação. E lamentamos também que seja a área da educação, mais uma vez, a mais afetada pelos cortes ocorridos", diz trecho da nota pública divulgada pela Andifes.