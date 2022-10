10ª edição do “Universo das Profissões” chega na Universo, em São Gonçalo

Décima edição da feira de carreiras na Universo acontece no dia 27 de outubro - Foto: Reprodução/Universo

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) receberá, em seu campus São Gonçalo, a 10ª edição da feira “Universo das Profissões” – “Não vim ao mundo a passeio” (Marlene Salgado de Oliveira) – no dia 27 de outubro. Com o objetivo de auxiliar jovens do ensino médio na escolha profissional, o evento promoverá a interação entre especialistas e estudantes sobre as carreiras que pretendem seguir.

O "Universo das Profissões" acontece desde 2011 e costuma receber alunos de diversos colégios, das redes privada e pública. Em edições passadas, o evento já chegou a receber cerca 1800 estudantes.

A programação inclui visita aos laboratórios da unidade, atividades experimentais com foco em vivências práticas e bate-papo com profissionais, empresas e professores de todos os cursos oferecidos pela universidade. Será um dia especial para estudantes que desejam tirar dúvidas sobre o curso pretendido, ou, ainda, para os que não decidiram que carreira seguir e querem descobrir mais possibilidades e oportunidades de atuação no mercado de trabalho.

A coordenadora do ensino à distância na Universo, Vanessa Dallier, conta que a edição 2022, a primeira desde o início da pandemia de Covid-19, têm como inspiração o trabalho de Marlene Salgado de Oliveira, fundadora da Universidade e pioneira de empreendimentos em educação no município. "Nosso objetivo é nos voltarmos um pouco também para o trabalho do empreendedor, porque a professora Marlene foi uma mulher empreendedora. Por isso, convidamos empreendedores de sucesso em diversas áreas para conversarem", conta a coordenadora.

O diretor geral da faculdade, Fábio Tavares, comenta que o trabalho busca tornar mais firme o diálogo entre a universidade e a sociedade. "Nós temos essa responsabilidade social com a comunidade, esse compromisso de levar valores para os jovens e dar oportunidades a eles. E, com isso, nós estamos dando continuidade ao sonho da nossa antiga reitora", afirma Fábio.

Além da presença de profissionais de diferentes áreas representando os cursos oferecidos pela Universo, a edição também terá estandes especiais com a presença de profissionais do BOPE e da Polícia Rodoviária Federal. A ideia é abrir um leque de possibilidades para estimular os estudantes a se interessarem não só pelo ensino superior, mas pela especialização profissional no geral.

"Esse vai ser nosso primeiro evento depois da pandemia, então agora que teremos um panorama de como está a procura dos jovens pelos estudos. A gente convida diversos colégios da região para oferecer orientação mesmo, despertar o interesse", compartilha a Vanessa.

Evento já chegou a receber cerca de 1800 estudantes em edições anteriores | Foto: Arquivo Pessoal

O evento ocorrerá de manhã e à noite, nos horários de 8h às 14h e 17h às 21h. O campus São Gonçalo se encontra na Rua Lambari, 10, no bairro Trindade, localizado em São Gonçalo/RJ. Estudantes e escolas interessados em participar podem se inscrever pelo e-mail: comercial@sg.universo.edu.br. Outra forma de contato é por meio do telefone: (21) 2138-3451.