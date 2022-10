Presa após acidente que matou duas pessoas em Maricá é liberada ao pagar fiança; vídeo

HEAT recebeu vítimas do acidente - Foto: Divulgação

A motorista de 44 anos que causou o acidente no fim da tarde de ontem (4) que matou duas pessoas e deixou três em estado grave, na RJ-106, foi presa em Niterói. Ela, no entanto, foi liberada após pagar uma fiança de R$ 5 mil, segundo a polícia.

Após provocar o acidente, ela teria fugido do local, porém agentes do Segurança Presente de Niterói, com informações do CISP, souberam que o veículo estaria trafegando na Av. Presidente Roosevelt, em São Francisco, Niterói, e conseguiram realizar a prisão na Rua Guararapes, próximo à Maternidade São Francisco.

Ela foi encaminhada à 76ª DP para prestar depoimento e recebeu voz de prisão pelo crime de homicídio culposo.



A motorista era a condutora do Cronos, de cor branca que saiu da região de Manu Manoela e seguiu em direção à rodovia, de forma irregular, buscando retornar para Niterói. O veículo que atropelou as vítimas tentava desviar do Cronos, quando atingiu os pedestres que aguardavam para atravessar.

Imagens do sistema de câmeras de videomonitoramento instalado na RJ-106, em Maricá, registrou o momento em que o carro atingiu as vítimas e as arremessou para longe. Duas pessoas acabaram não resistindo aos ferimentos.

Outras três pessoas ficaram gravemente feridas, sendo internadas nos hospitais estaduais Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, e Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói.

Um homem está na sala vermelha em estado gravíssimo, no Azevedo Lima, após ter sido transferido do Hospital Conde Modesto Leal, em Maricá. Uma jovem de 17 anos foi operada e está no CTI em estado grave, porém encontra-se estabilizada. A outra vítima, uma mulher de 57 anos, tem estado de saúde estável.

Os bombeiros chegaram ao local rapidamente, assim como o SAMU, que prestou os primeiros socorros às vítimas. Um congestionamento intenso foi provocado devido ao acidente.

Após o ocorrido, moradores da região fizeram um protesto pedindo para que uma passarela seja instalada no local, por conta do risco potencial de atropelamentos.