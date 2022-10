Carro cai no mar durante chuva em Niterói (vídeo)

Na tarde desta quinta-feira (29), um carro caiu no mar na cidade de Niterói. Segundo informações de testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou atravessando o calçadão e caindo no mar da Praia das Flechas, em Icaraí.

Nos vídeos que circulam na internet é possível é possível ver que o mar estava agitado, devido às chuvas constantes na região, fazendo com que as ondas batessem no veículo, que foi jogado contra as pedras. Por volta de 16h30 os Bombeiros do 3º GBM (Niterói) foram acionados para a ocorrência.

Ainda não há informação sobre a quantidade de pessoas que estavam dentro do carro e nem sobre o estado de saúde delas. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e não tinha ferimentos graves, segundo informações iniciais.

*Em apuração