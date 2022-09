Acidente envolvendo van deixa três mortos na BR-040, vídeo!

Um acidente envolvendo uma van, na manhã deste domingo (25), em Três Rios, deixou pelo menos três mortos. A van transportava quinze passageiros, e além dos mortos, há feridos graves que foram encaminhados para o hospital da região.

De acordo com as informações dadas pela concessionária que administra a BR-040, o acidente ocorreu por volta das 07h35 no km 54 da rodovia. O trecho segue totalmente interditado na pista sentido Rio de Janeiro, além de uma interdição parcial sentido Juiz de Fora.

Integrantes da concessionária, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros foram chamados ao local para atender a ocorrência. O tráfego está sendo desviado pela Estrada União e Indústria.