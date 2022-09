Gonçalense faz rifa e vaquinha para custear viagem para tratamento nos EUA

A gonçalense Gildete Ferreira há 13 anos vem enfrentando uma batalha contra um mieloma múltiplo, um tipo de câncer que ataca as células plasmáticas do ser humano. Recentemente, um novo fio de esperança chegou para a sua vida: a oportunidade de fazer um tratamento com células-tronco nos Estados Unidos.

Para isso, Gildete precisa se preparar financeiramente, e por isso criou uma vaquinha e uma rifa solidária para arrecadar fundos para que ela tenha condições de passar um tempo nos EUA realizando seu tratamento.

"Eles vão me dar passagem de avião se eu for, além de intérprete e hospedagem, porém eu tenho também muitas coisas para pagar aqui, tenho compromissos no Brasil. Eu também não posso ir para outro país sem dinheiro nenhum, e por isso que fiz essa vaquinha", conta ela que é vice-presidente de uma casa de recuperação de pessoas em situação de rua.

Gildete faz tratamento contra o mieloma múltiplo nos ossos desde 2009, quando foi diagnosticada. No mesmo ano, ela fez seu primeiro transplante de medula óssea. Em 2014, fez o segundo transplante.

Por ser um câncer traiçoeiro, ele pode ficar "escondido", e assim que ele volta é preciso usar uma outra linha de tratamento. Gildete já está na sua sexta linha de tratamento, já tendo utilizado todos os fármacos disponíveis para sua doença no Brasil.

"Quase ninguém conhece o mieloma. A gente sente muitas dores nos ossos e isso dá a impressão de que pode ser uma artrose. Muita gente acaba se enganando com isso, e quando vai ver já está com uma anemia avançada. Mas eu não me entrego, vou à luta e trabalho, pois meu tratamento é muito caro", diz a gonçalense.

Recentemente, seu meu médico a propôs uma ida aos Estados Unidos para o tratamento com um estudo de células-tronco. Gildete já tirou seu passaporte, mas precisa ainda tirar seu visto, pois a qualquer momento ela pode ser chamada para começar o procedimento.

"Estou com esperança e fé. Tenho muita fé e eu espero no Senhor que uma saída eu vou encontrar. Tenho certeza disso", conclui a paciente.

Para ajudar no tratamento da gonçalense, os interessados podem doar através do site da vaquinha: https://www.vakinha.com.br/2890799. Também há a possibilidade contribuir via Pix usando a chave: 2890799@vakinha.com.br