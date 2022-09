Selena Gomez deve doar R$ 120 mil para núcleo do Movimento de Mulheres em São Gonçalo

O Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) é uma das duas organizações brasileiras escolhidas para receber apoio financeiro do Rare Impact Fund, fundação sem fins lucrativos associada à Rare Beauty, marca de beleza da cantora e atriz Selena Gomez.

O fundo, em parceria com a BrazilFoundation, escolheu instituições responsáveis por ampliar o acesso aos serviços de saúde mental, e entre elas está o MMSG, entidade que atua em defesa dos direitos das crianças, adolescentes, jovens, mulheres e idosas, em especial, àquelas que são vítimas de violência de gênero ou doméstica ou que estejam vivendo com HIV/AIDS.

A fundadora da ONG, Marisa Chaves, conta que serão doados R$ 120 mil para o Neaca (Núcleo Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente), que já existe há 16 anos e atende crianças, jovens e adolescentes vítimas de violência doméstica e/ou sexual e a seus familiares.

Desde o seu lançamento, o Rare Impact Fund está comprometido a arrecadar US$ 100 milhões nos próximos dez anos para aumentar o acesso aos serviços de saúde mental e autocuidado a jovens do mundo inteiro. Ao menos 1% de todas as vendas da Rare Beauty são doados ao fundo, além de parcerias com pessoas físicas, parceiros corporativos e fundações filantrópicas.

Além do Movimento de Mulheres em São Gonçalo, o Instituto Cactus também receberá a doação do fundo de Selena Gomez. A organização não tem fins lucrativos e atua de forma independente para ampliar o debate e os cuidados em prevenção de doenças e promoção de saúde mental no Brasil.