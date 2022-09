Mulher morre atropelada por caminhão na BR-101, em Itaboraí

Um atropelamento envolvendo um caminhão deixou uma mulher morta, na manhã deste sábado (24), no km 289 da BR-101, em Itaboraí.

A Arteris Fluminense foi responsável por atender a ocorrência e atuaram no local. O tráfego foi desviado por algumas horas, mas no momento todas as faixas estão liberadas no trecho.

A identidade da vítima, que tentava atravessar a pista, não foi divulgada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de São Gonçalo. A delegacia de Itaboraí vai investigar o caso.