Cão agredido por mulher no Vidigal será adotado por outra família

O cachorro agredido por uma mulher no Vidigal, Zona Sul do Rio, será adotado e irá para um novo lar. Tom Tom está atualmente em um lar temporário, sob cuidados da Subsecretaria Estadual de Defesa e Proteção Animal até ser adotado em definitivo por um novo tutor.

O yorkshire de apenas cinco meses, foi agredido com um cabo de vassoura e obrigado a ficar na chuva. De acordo com as investigações, tudo foi feito por vingança de sua ex mulher, devido a uma suposta traição do marido.

“O cachorro está em segurança, a delegada Daniela Terra autorizou a adoção de acordo com os tramites legais do inquérito, e assim que saírem os resultados dos exames, seguiremos com todo protocolo para adoção”, contou Camila Costa, subsecretária de Defesa e Proteção Animal.