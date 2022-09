Novos modelos de BRT's do Rio virão equipados com novidades

Os novos modelos de BRT's do Rio que foram encomendados pela prefeitura virão equipados com algumas novidades. Uma delas é o sistema que segregará o espaço destinado ao motorista do resto da carroceria. O dispositivo será de vidro temperado ou acrílico.

Essa novidade é uma medida de segurança para evitar agressões de passageiros aos motoristas. O novo modelo será apresentado oficialmente pelo prefeito Eduardo Paes.

‘’A cabine deve ser uma unidade fechada, integrada à carroceria, que proteja o motorista e dê continuidade visual harmoniosa aos demais revestimentos internos do veículo’’, diz um trecho das especificações técnicas do coletivo, no edital de licitação pela secretaria municipal de Transportes.

O novo modelo deve entrar em operação, inicialmente pelo BRT Transolimpico e pelo chamado lote zero do BRT Transoeste (entre o terminal Alvorada e o Jardim Oceânico) somente no fim de outubro, quando pelo menos mais sete carros novos chegarão ao Rio.