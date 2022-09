Dia Mundial de Combate ao Estresse tem palestra e shiatsu para servidores em Niterói

Servidores municipais participaram, nesta sexta-feira (23), no Centro Administrativo da Prefeitura de Niterói, de uma palestra sobre formas de combater o estresse. O evento contou com a palestra “Como Administrar o Estresse”, ministrada pela psicóloga Ana Cristina Barros Fróes, diretora do Centro Psicológico de Controle do Stress de Niterói (CPCS)

A programação aconteceu em celebração ao Dia Mundial de Combate ao Estresse, celebrado neste 23 de setembro.

O secretário municipal de Administração, Luiz Vieira, destacou que a avaliação sobre a palestra foi extremamente positiva. “Fiquei muito feliz com essa experiência. Vimos aqui pessoas se emocionando e adquirindo um conhecimento de controle de estresse. Esses servidores vão levar isso para o ambiente de trabalho, mas também para a vida pessoal, para o relacionamento com amigos e familiares. O resultado de tudo isso é mais saúde. Se a mente está bem, o corpo também está”, explicou Luiz Vieira.

A responsável pela palestra e afirmou que ficou muito feliz com a receptividade dos servidores. “Achei a experiência ótima. As pessoas estavam bem atentas. Isso era perceptível no olhar delas. Essa atenção normalmente vem com uma consciência. Senti um acolhimento muito grande. As pessoas estavam abertas ao conteúdo. Acredito que tenha deixado coisas positivas com todos e todas”, disse Ana Cristina Fróes.

Além da palestra, o Dia Mundial de Combate ao Estresse também teve uma sessão de shiatsu para os servidores municipais. Houve ainda um momento de meditação e de aprendizado de técnicas de respiração para baixar o nível de estresse com a chefe de gabinete do prefeito e terapeuta integrativa Mariane Thamsten.

A recepcionista Gisele Quintanilha, 36 anos, afirmou que a palestra foi importante para saber como controlar o estresse. “A palestra foi muito interessante. Temos que ter equilíbrio para ajudar a população a resolver problemas. Serviu também para a gente identificar quando estamos muito estressados. Aprendi que temos que nos controlar e que existem pessoas com problemas mais graves que os nossos”, concluiu a funcionária.