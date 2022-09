Governo fortalece a cultura na Região Metropolitana

Projetos como Casa Escola de Arte e Tecnologia (CEAT) de Itaboraí: espaços para educação e diversão. Diversas outras iniciativas incentivam o setor em Niterói e São Gonçalo

Inaugurada em março, a Casa Escola de Arte e Tecnologia (CEAT), projeto incentivado pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Enel, vem garantindo espaços para cursos e atividades à população de Itaboraí. O local conta com biblioteca, midiateca e palco de atividades culturais. Além disso, o espaço tem cozinha industrial para cursos na área de Gastronomia, sala multiuso para formações nas áreas de Artes e Expressões e laboratório para cursos de Artes Técnicas.

São 19 cursos gratuitos com ciclos de cinco meses de duração, ofertando 280 vagas imediatas para alunos de todas as idades. O equipamento de cultura e educação, localizado na Avenida 22 de Maio, n° 3677, Outeiro das Pedras, busca cumprir a meta de garantir 1.200 vagas em um espaço de dois anos.

Um dos objetivos do CEAT é estender o atendimento para cerca de 17 mil alunos da rede municipal de ensino de Itaboraí, com atividades lúdicas e apresentações artísticas da Companhia de Teatro Ánsar e da prefeitura. O espaço recebe, diariamente, grupos que fazem contação de histórias e pequenos espetáculos.

O aluno Adilson Abade Silva, do curso de violão, exaltou a chance no CEAT.

"Sempre quis aprender a tocar violão. Mas nunca tive a oportunidade, até que vi um post no Facebook e consegui me inscrever. Hoje estou aprendendo e todos dizem que já estou tocando muito bem. É um sonho realizado", disse.

Bianca Ferreira Costa, aluna do curso de Salgado para Festas, quer aproveitar a experiência adquirida no curso para tentar incrementar seu plano de crescimento financeiro.

"Antes de entrar no CEAT eu não sabia fazer nenhum salgado. Com os ensinamentos, estou evoluindo e pretendo começar a vender em breve!", comentou.

Os interessados no projeto poderão escolher entre as seguintes áreas: Violão, Coral, Teatro, Dança Urbana/Hip Hop, Ballet, Dança de Salão, Percussão, Animação Digital, Criação de Games, Design Gráfico, Edição de Imagens, Edição de Vídeo, Youtube e Conteúdo para Redes, Confeitaria, Design de Bolos, Pizzaiolo, Salgados para Eventos, Bartender e Garçom/Maitre.

Para se inscrever no curso, os interessados devem acessar o site www.energiaceat.com.br. O espaço funciona de terça a sábado, das 13h às 21h.

Niterói e São Gonçalo também são contemplados

Em Niterói, entre mais de 25 projetos incentivados pelo Governo do Estado, destaca-se o “Itacoatiara Pro 2022”, maior festival de esportes ao ar livre do Brasil, e o “Escolas Criativas”, programa que promove uma maior ação cultural no ambiente escolar a partir da implementação de ações de difusão, formação, inovação e pesquisa.

São Gonçalo também tem sido beneficiada com os incentivos à cultura. O “Projeto Jovens Comunicadores”, de comunicação popular em favelas, e o “Teatro das Oprimidas” foram destaques.

Niterói e Itaboraí também são cidades atendidas através do Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense. Projetado nos princípios da economia criativa, o programa garante R$ 15 milhões de investimento ao setor de artesanato, com foco no fomento local, empreendedorismo e marketing.

Editais

Muitos editais fizeram parte do plano de fomento da Secretaria de Cultura e auxiliaram os artistas durante a retomada das atividades. Em 2020, através de recursos provenientes da Lei Federal Aldir Blanc, foi investido mais de R$ 105 milhões por meio de seis chamadas públicas. Em 2021, através do Pacto Cultural RJ, cinco chamadas públicas foram realizadas, premiando mais de 4 mil projetos em todas as regiões do estado. O investimento, de mais de R$ 58 milhões, consolidou a política de editais inéditos em território fluminense, como o "Povos Tradicionais RJ" e o "Cultura Inclusiva nas Redes".

Em 2022, a Secretaria de Cultura anunciou mais um edital inédito: o "Arraiá Cultural RJ". A chamada pública investiu R$ 7,25 milhões na cultura fluminense, atendendo uma parcela da população muito afetada nos últimos dois anos: os produtores culturais de festas e quadrilhas juninas.

Serviço:

Casa Escola de Arte e Tecnologia (CEAT)

Local: Avenida 22 de Maio, n° 3677, Outeiro das Pedras - Itaboraí

Horário: O espaço funciona de terça a sábado, das 13h às 21h.

Inscrições: Interessados devem acessar o site www.energiaceat.com.br.