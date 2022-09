Prefeitura de Maricá apresenta novos agentes de trânsito

A Prefeitura de Maricá apresentou nesta sexta-feira (23) os 16 guardas municipais aprovados no concurso público de 2019, e que atuarão no ordenamento do trânsito da cidade. Eles vão trabalhar para coibir infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como o estacionamento em locais proibidos. A cerimônia aconteceu no auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Ubatiba, e marcou a comemoração do “Dia do Agente”.

Durante a formalidade, o secretário Marcinho da Construção parabenizou os agentes de trânsito pelo trabalho desempenhado na cidade. “Fico feliz quando passo em alguns pontos em que antes era comum vermos carros em cima da calçada, tirando o direito de ir e vir de pedestres e cadeirantes, e agora os carros estão todos estacionados de forma correta. Isso é muito gratificante”, afirmou o secretário.

O Comandante Geral da Guarda Municipal de Maricá, Ricardo Viana, valorizou o trabalho destes profissionais que são fundamentais no ordenamento do trânsito. “A cidade de Maricá está crescendo, precisamos acompanhar esse progresso e o trânsito tem um papel importantíssimo. Atuamos para garantir o direito do cidadão e também do turista, para que ele possa vir à cidade e ter referência positiva dos agentes”, disse.

A coordenadora operacional de trânsito, Liana Borges, recebeu uma condecoração pelo reconhecimento do trabalho realizado. O guarda municipal Aurélio Nobre, de 45 anos, também foi homenageado no evento.

Entre os dias 30 maio e 15 de julho, os 16 guardas municipais participaram do Curso de Formação de Agentes de Trânsito promovido pela academia de ensino da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Lá, os agentes adquiriram conhecimentos sobre introdução à engenharia de tráfego, ética profissional, operação e fiscalização, abordagem e legislação aplicada, entre outras disciplinas, num total de 243 horas de aula.

A capacitação é uma determinação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Ela tem como base a Portaria nº 150 de 2021, que instituiu o Curso de Agente de Trânsito para profissionais que executem as atividades de fiscalização e policiamento de trânsito.