'Blitz' educativa conscientiza motoristas e pedestres na Avenida 22 de Maio

Com o objetivo de conscientizar motoristas e pedestres sobre os riscos no trânsito, a Prefeitura de Itaboraí, através das secretarias municipais de Transportes (SEMTRANS) e de Segurança, realizou uma ação de conscientização ao longo da Avenida 22 de Maio, no Centro. A ‘blitz’ educativa faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito (SNT), comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro.

Neste ano, a campanha tem como tema “Juntos Salvamos Vidas”. A Semana Nacional de Trânsito foi estabelecida no artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Na ação, que contou com apoio da concessionária Arteris Fluminense, foram distribuídos materiais informativos alertando condutores, pedestres e ciclistas a respeitarem a legislação de trânsito e terem mais responsabilidade ao circular pelas vias do município.

Um dos motoristas que participou da blitz educativa, o empresário Rogério Figueiredo, de 54 anos, afirmou que a ação é de extrema importância para a segurança de todos no trânsito.

“Sou muito favorável a esse tipo de ação. Temos que ter responsabilidade no trânsito. Durante o dia, passamos por inúmeros tipos de situações perigosas e que podem causar acidentes. Ter informações que nos mostram como agir é de extrema importância para nós, motoristas”, disse.

Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 1997, a Semana Nacional de Trânsito busca promover um trânsito mais seguro por meio da conscientização de condutores, passageiros, ciclistas e pedestres. Na programação da SNT, estão previstas várias ações educativas, como palestras, atividades e oficinas.