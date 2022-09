Cachorro agredido no Rio será levado para adoção

O cachorro agredido por uma mulher como forma de vingança contra o marido na Zona Sul do Rio será levado para adoção. A Subsecretaria Estadual de Defesa e Proteção Animal decidiu que o animal será levado para um novo tutor definitivo após passagem por lar temporário.

O cão, apelidado de "Tom Tom", é da raça yorkshire e tem cinco meses de idade. Segundo denúncias, ele era submetido a maus tratos pela dona, que filmava as agressões e as enviava para o dono do animal, seu companheiro, como uma forma de se vingar de uma traição. Nos registros, é possível ver Tom Tom sendo empurrado com um cabo de vassoura e abandonado na chuva.

A 14ª DP (Leblon), que registrou e investiga o caso, autorizou a adoção, assim como o dono, que segue morando na mesma residência que a mulher acusada das agressões. Por enquanto, a Subsecretaria detém os cuidados do animal até que um novo tutor seja escolhido através do programa RJPet. Interessados em adotar o cão podem entrar em contato através do e-mail