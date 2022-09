Programa Enel Compartilha Consumo Consciente visita 7 cidades na próxima semana

A Enel Distribuição Rio promove, na próxima semana (de 26 a 30), palestras e oficinas com dicas de consumo consciente de energia, além de troca de lâmpadas em sete cidades: Campos dos Goytacazes, São João da Barra, Cabo Frio, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Duque de Caxias. As iniciativas integram o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente e são voltadas para o uso da energia em casa, com a utilização correta dos aparelhos domésticos, evitando gastos desnecessários. Os participantes também terão a oportunidade de trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por outras de LED - até 80% mais econômicas e 10 vezes mais duráveis. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca por até duas de LED por unidade consumidora.

Serviço

Cabo Frio

Segunda-feira (26)

Horário: 13h30 às 16h

Endereço: Estrada do Botafogo, 10 – Botafogo

Horário: 14h às 16h

Endereço: Rua da Alegria, 30 – Aquarius

Terça-feira (27)

Horário: 10h às 12h

Endereço: Rua Taide dos Santos, 6 – Unamar

Horário: 14h às 16h

Endereço: Rua da Alegria, 30 – Aquarius

Quinta-feira (29)

Horário: 10h às 15h

Endereço: Rua Luis Cunha Marques, 31 – Eldorado

Horário:10h às 15h

Endereço: Rua Rio de Janeiro, S/n – Jardim Peró

Campos dos Goytacazes

Segunda-feira (26)

Horário: 9h30 às 11h30

Endereço: Estrada do Carvão, S/n – Carvão

Horário: 14h às 16h

Endereço: Avenida Campista, 311 – Parque Guarus

Terça-feira (27)

Horário: 9h às 11h

Endereço: Rua Pedro Vieira, S/n – São Jorge

Horário: 14h às 16h

Endereço: Praça 5 de Julho, 35 – Parque Tamandaré

Quarta-feira (27)

Horário: 9h às 11h

Endereço: Rua Principal, S/n – Poço Gordo

Quinta-feira (29)

Horário: 9h às 11h

Endereço: Rua Principal, S/n – São Sebastião

Horário: 14h às 16h

Endereço: Rua Duarte Crespo, 110 – Parque São Silvestre

São Gonçalo

Segunda-feira (26)

Horário: 13h30 às 15h30

Endereço: Rua Fransilvania, Lote 30, Quadra 153 – Jardim Catarina

Quarta-feira (28)

Horário: 13h30 às 15h30

Endereço: Rua Gustavo Mayer 235 – Alcântara

Itaboraí

Terça-feira (27)

Horário: 9h30 às 11h30

Endereço: Estrada da Conceição, S/n – Marambaia

Horário: 13h30 às 15:30h

Endereço: Igreja Católica N. Sra. de Aparecida, Estrada Da Conceição, 670 – Marambaia

Quarta-feira (28)

Horário: 9h30 às 11h30

Endereço: Rua Celi Oliveira do Nascimento, Lote 1, Quadra 24 – Marambaia

Quinta-feira (29)

Horário: 9h30 às 11h30

Endereço: Rua 10, S/n – Aldeia da Prata

Horário: 13h30 às 15h30

Endereço: Rua Rubens Pereira Coutinho, Quadra 97, Lote 4 – Visconde

Duque de Caxias

Segunda-feira (26)

Horário: 9h30 às 11h30

Endereço: Avenida Visconde de Itaúna, 95 – Jardim Primavera

São João da Barra

Quinta-feira (29)

Horário: 14h às 16h

Endereço: Rua Adelina, S/n – Barcelos

Maricá

Sexta-feira (30)

Horário: 10h às 12h

Endereço: Estrada Velha de Maricá, 85 – São José do Imbassaí

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.