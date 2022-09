Confira como foi o dia dos candidatos a governador do Rio nesta sexta-feira (9)

Rodrigo Neves

Nesta sexta-feira, dia 9, o candidato a governador pelo PDT, Rodrigo Neves, percorreu a Região Serrana em agendas de campanha eleitoral. Em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo o candidato falou sobre a necessidade de reconstruir a infraestrutura das cidades para que resistam às temporadas de chuvas.

"Em nosso governo vamos construir habitação de interesse social e investir em estudos geológicos e infraestrutura para aumentar a resiliência das cidades durante as chuvas. É terrível a degradação da cidade de Petrópolis nos últimos anos por falta de investimentos do Governo do Estado em infraestrutura. Nova Friburgo ainda convive com as marcas dos desastres de uma década atrás. Ninguém quer morar em pirambeira, em beira de rio e em área de preservação ambiental, mas o atual governo não tem programa habitacional para atender ao povo e o governador se omite em relação à ocupação irregular", afirmou o candidato.

Ao falar sobre as condições orçamentárias do Governo do Estado para assumir novos investimentos, Rodrigo Neves disse que o que falta é planejamento e gestão de qualidade.

Cláudio Castro



O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro, caminhou com eleitores de Itaboraí em frente ao supermercado Costa Azul da Rua 22 de Maio. No trajeto, conversou com moradores e comerciantes sobre suas demandas. Antes, às 12h30, Castro tinha participado de sabatina no SBT.

Marcelo Freixo

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) participou nesta sexta-feira (9), junto com Lula e Alckmin, de encontro com representantes de igrejas evangélicas. O evento reuniu cerca de 1.500 pessoas no Clube Tamoio, em São Gonçalo.

O candidato agradeceu aos pastores pelo trabalho de assistência e fortalecimento das famílias, principalmente as mais pobres: "Se não fosse vocês, a vida estaria muito pior para essas pessoas. São vocês que eu vejo chegar nas famílias, dando voz às mulheres, que quando começam a frequentar igrejas são ouvidas. Muitas vezes é o primeiro e único local em que elas conseguem falar e ser ouvidas. Os filhos começam a melhorar na escola, o homem se torna um marido melhor e toda a família prospera junto."

Freixo agradeceu os pastores pelo trabalho realizado e destacou que eles serão parceiros no cuidado que o seu governo terá com as famílias do Rio de Janeiro. "As igrejas evangélicas chegam em locais que há muito tempo o estado só chega com violência. Nosso projeto bairro prosperidade, uma palavra tão forte para quem crê, vai ser parceiro e atuar junto com as igrejas e com a comunidade para somar com qualificação profissional, espaços de lazer, cultura, esportes, atividades para idosos”, afirmou.

O candidato anunciou que o primeiro Bairro Prosperidade será implantado na favela do Salgueiro, em São Gonçalo. “No primeiro ano a gente vai colocar 10 centros do projeto espalhados pela região metropolitana do Rio. Aqui em São Gonçalo vamos começar pela favela do Salgueiro. É um investimento social importante para reduzir a violência e melhorar a vida das famílias que mais precisam”, disse.

Cyro Garcia, Wilson Witzel e Eduardo Serra

Os candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Cyro Garcia (PSTU), Wilson Witzel (PMB) e Eduardo Serra (PCB) não tiveram a agenda confirmada hoje.