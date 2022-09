São Gonçalo anuncia reposição salarial para o funcionalismo 22 dias antes das eleições

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, anunciou, na tarde desta sexta-feira (9), o envio de um projeto de lei para a Câmara de Vereadores que garante a reposição salarial de 21,79% nos vencimentos dos servidores efetivos. O anúncio foi feito durante live nas redes sociais da Prefeitura e, segundo o presidente do Sindspef-SG, já começa a valer no próximo mês.

Esse projeto, no entanto, descumpre a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 – artigo 73, inciso VIII), predita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proíbe, em ano de eleições, qualquer reajuste salarial aos servidores públicos acima do índice de inflação. A lei conta para alterações feitas em até 180 dias antes do evento.

Sobre a reposição, o prefeito declarou: “Estamos trabalhando para transformar São Gonçalo em uma cidade melhor. Busco, desde o início da minha gestão, formas de valorizar todos os servidores. Mas, com o baixo orçamento da Prefeitura, isso era quase impossível. Com a chegada dos repasses dos royalties, determinei que fosse estudada uma forma de adequar o orçamento da cidade para que pudéssemos pôr em prática essa valorização”.

Presente durante o anúncio, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Efetivos de São Gonçalo (Sindspef-SG), Ewerton Luiz, destacou a importância da medida.

“Agradecemos ao prefeito pela sensibilidade de nos ouvir e proporcionar para a categoria a reposição de 21,79% no salário dos servidores, que já estará no próximo pagamento. Uma medida grandiosa nunca vista no município de São Gonçalo”, disse o presidente do Sindspef-SG.

O jornal O SÃO GONÇALO entrou em contato com a Prefeitura da cidade, mas até o fechamento desta edição, nenhuma resposta oficial sobre a medida, e as justificativas técnicas para possibilitar a viabilidade imediata do aumento, em conssonância com as normas da Justiça, em tempos de eleição, haviam sido repassadas.

* Em apuração.