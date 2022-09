São Gonçalo adota cardápio unificado na rede de ensino

O cardápio servido aos alunos da Educação Infantil de São Gonçalo foi o mesmo nesta sexta-feira (9). Tanto a Umei Pastor Militão Ramos de Oliveira, em Tribobó, e as 116 unidades escolares do município serviram arroz, feijão, frango, repolho e purê de abóbora. Com o cardápio unificado, toda a rede consome os mesmos alimentos no mesmo dia, garantindo a qualidade da merenda, a prevenção de desperdícios e a nutrição dos alunos.

Os alimentos são cuidadosamente escolhidos por nutricionistas toda semana, tendo em vista a faixa etária dos alunos. É levado em consideração as determinações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que proíbe alimentos processados e ultraprocessados, além do uso do açúcar. No lugar deles, o cardápio conta com um leque de opções de hortaliças e legumes, além de proteínas, carboidratos e frutas. Ainda este ano, a Secretaria de Educação irá promover uma análise nutricional para os alunos.

“Desde o início do governo Capitão Nelson, um dos pedidos foi para que toda a rede consumisse os mesmos alimentos no mesmo dia. O cardápio unificado é montado priorizando os alimentos in natura ou minimamente processados e permite que todos os alunos consumam a mesma quantidade de macro e micronutrientes diariamente, auxiliando no combate à desnutrição e proporcionando a diversificação do consumo dos gêneros, além da formação de hábitos saudáveis”, explica a nutricionista da Secretaria de Educação, Carla Gomes.

Feliz com a quantidade de legumes e verduras que a filha começou a consumir na escola, Sirlene de Oliveira fica tranquila em deixar Maria Flor na Umei em período integral, já que sabe que ela está bem nutrida para aprender. Segundo a mãe, a aluna volta para casa contando quais alimentos comeu na merenda.

“A merenda é maravilhosa! O cardápio é variado, sempre apresentando alimentos que as crianças, em geral, podem ter alguma resistência em consumir, mas de forma criativa e saborosa. Minha filha ama as refeições! Sempre elogia a merenda e o carinho de todas as merendeiras da Umei: tia Benvinda, tia Rosinha, tia Mônica e tia Sabrina. Aquece o meu coração de mãe saber que minha filha é tão bem cuidada por toda a equipe”, afirmou a mãe.