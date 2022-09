3° Simpósio de Harmonia das Escolas de Samba de Niterói ocorre em setembro

O tema do Simpósio é “Os 60 anos da Carta do Samba – o que ela tem a nos ensinar?” - Foto: Divulgação

Acontece neste sábado (10), às 10h, na Casa da Utopia (Rua Alexandre Moura, 61, no bairro São Domingos), o 3º Simpósio de Harmonia das Escolas de Samba de Niterói, com o tema: “Os 60 anos da Carta do Samba – o que ela tem a nos ensinar?” A organização do evento é da Harmonia de Niterói e a entrada é franca.

Estarão presentes, participando, alguns dos mais importantes nomes do segmento de harmonia das escolas de samba de Niterói e de São Gonçalo: Fabiano Marins – diretor de Harmonia da Grêmio Recreativo Escola de Samba Alegria da Zona Norte, Miguel Júnior – diretor geral de Harmonia da Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra e da Grêmio Recreativo Escola de Samba Experimenta da Ilha da Conceição, Olenir Silva – diretor geral de Harmonia do Grêmio Recreativo Escola de Samba Folia do Viradouro e Bobby Brown – diretor geral de Carnaval Grêmio Recreativo Escola de Samba Magnólia Brasil.

Também estarão no evento as escolas de Niterói que desfilam no Rio de Janeiro: o diretor geral de Harmonia do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro, Marcos Mendes, e o diretor geral de Harmonia da Grêmio Recreativo de Escola de Samba Acadêmicos do Cubango, Fred Moreira.

Estarão presentes ainda o Secretário da Secretaria Municipal de Participação Social (PMN) e da Comissão de Carnaval, Anderson Rodrigues, o historiador e pesquisador de escola de Samba Carlos Mariano Filho, o escritor e pesquisador Jorge Renato,o presidente da Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit), Carlos Xororó, e a União das Escolas de Samba e Blocos de Niterói (USBCN).

O tema do evento é “Os 60 anos da Carta do Samba – o que ela tem a nos ensinar?” O documento, criado em 2 de dezembro de 1962 para definir as diretrizes do mundo do samba, foi redigido por Edison Carneiro, escritor, folclorista, especializado em temas afro-brasileiros e um dos mais importantes etnólogos do país.

“Esse documento traz as diretrizes e caminhos que a escola de samba deveria seguir e sedimentar para resguardar um samba autêntico e popular,” explica o professor Carlos Mariano Filho, pesquisador de escola de samba, historiador e um dos palestrantes do evento.

Para ele, a Carta é um “manifesto filosófico do samba” que vai sempre apontar para o caminho da reflexão. No documento, os autores reconheciam já na década de 1960, que o samba era dinâmico e estava em movimento: “O samba, legado do negro de Angola trazido para o Brasil pela escravidão, se encontra num processo de adaptação que está longe de se ter estabilizado em constâncias definitivas ou finais. Passando de um para outro grupo social, de um Estado para outro (...) alarga as suas fronteiras.” Contudo, destacavam a importância de ser resguardado. “Tal evolução natural, que reflete os jogos de forças da sociedade brasileira, deve ser protegida com inteligência e serenidade (...)”.

O historiador explica que a Carta aborda os dilemas das escolas de samba. “Se por um lado há a abertura para a classe média, para a ampliação da escola de samba e do Carnaval, por outro há sempre o risco da descaracterização, por isso, é fundamental proteger esse patrimônio imaterial”, afirma. “Isso não quer dizer que não pode ter brancos para desfilar na escola de samba, mas deve-se ressaltar que o samba é negro. A escola de samba faz a socialização, contudo não pode ser descaracterizada e nem desrespeitada em seus valores e, óbvio, nem quem é o dono da festa”, diz, enfático.

O evento haverá três mesas de discussões: “Os ensinamentos da Carta do Samba para o mundo do Samba”, “Problemas e avanços do Carnaval de Niterói” e “Tradição e Modernidade: como conciliar esses tópicos nos dias de hoje”.

