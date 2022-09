Festival gastronômico no aniversário de São Gonçalo

Durante os dias do festival o público também vai poder contar com aferição de pressão e consultoria com nutricionista - Foto: Divulgação

Durante os dias do festival o público também vai poder contar com aferição de pressão e consultoria com nutricionista - Foto: Divulgação

A comemoração dos 132 anos de São Gonçalo conta com uma programação repleta de atrações e a gastronomia não vai ficar de fora da festa. De 16 a 18 de setembro, a Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, vai receber o “Festival Gastronômico – Especial 132 anos de São Gonçalo”, que conta com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Serão três dias de comida boa, apresentações musicais, recreação infantil e feira de crossfit.

A população terá acesso a uma gastronomia variada com diversos carros de food trucks, como sacolé gourmet e sorvete na chapa, churrasco, pipoca gourmet, churros, crepes, hambúrguer e cervejas artesanais. Na sexta-feira (16), o evento vai começar às 18h e, a partir das 22h, subirá ao palco a banda Os Decibéis.

No sábado (17), o evento vai começar mais cedo. A partir das 8h, a população vai poder assistir a uma apresentação de crossfit. Às 12h, as barraquinhas de food trucks já vão estar disponíveis para o público. A programação inclui música ao vivo com Helô, às 14h; recreação infantil, às 16h; histórias da cidade, com Rodrigo Santos, às 18h; e música ao vivo, às 22h, com Emerson Rodrigues.

Já no domingo (18), a abertura do evento será às 12h, com recreação infantil, às 14h; palestra sobre bem-estar e saúde, às 16h; e música ao vivo, às 20h, com Bira Viola.

Durante os dias do festival, que terá entrada franca e classificação livre, o público também vai poder contar com aferição de pressão e consultoria com nutricionista.