Fies já garante R$ 3,7 bilhões em descontos nas renegociações

Nesta sexta (9), a Caixa Econômica Federal divulgou informações sobre as adesões à renegociação do saldo - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (9), a Caixa Econômica Federal divulgou informações sobre as adesões à renegociação do saldo, que já ultrapassam 136 mil desde a publicação da Medida Provisória 1.090, realizada no dia 30 de setembro de 2021.

A Caixa também lançou, no primeiro dia do mês de setembro, um aplicativo para viabilizar e tornar mais acessível a solicitação da renegociação. A dívida média é de R$ 38 mil por contrato. O aplicativo garante que a renegociação das parcelas seja feita com descontos de até 99%, podendo simular as opções disponíveis e também gerar boletos, de maneira 100% digital.