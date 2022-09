PM prenderam segundo na hierarquia do tráfico da Favela Furquim Mendes

Policiais militares do 16º BPM (Olaria), com informações do Disque Denúncia, prenderam na manhã desta sexta-feira (09), na Comunidade Furquim Mendes, no Jardim América, Zona Norte do Rio, o criminoso foragido, Marcelo Carlos Ferreira, mas conhecido pelos vulgos de “Anal” ou “Tuca” ou “FB” ou “Alemão” ou “Magrinho”, de 46 anos.

Segundo na hierarquia do tráfico de drogas na Comunidade Furquim Mendes, que é controlado pelo traficante Adilson Gomes da Hora Júnior, vulgo “Nico”, “FB”, foi preso quando estava saindo da favela na garupa de um mototaxista, devido a uma operação que ocorria no local, por policiais do 16º BPM.

Com várias passagens pelo Sistema Penitenciário, ele chegou a ser preso pela última vez, em junho de 2016, em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Ponte Rio-Niterói.

Contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela 3ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de Homicídio Qualificado (Artigo 121, § 2º do CP), com pedido de Prisão Preventiva.

Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.