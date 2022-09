Bombeiros controlam incêndio em loja do Terminal de Niterói (vídeo)

Equipes do Corpo de Bomberos de Niterói conseguiram controlar, agora à noite, um incêndio de origem ainda desconhecida, que aconteceu em uma loja no interior do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói, na tarde desta sexta-feira (09).

De acordo com as primeiras informações, o quartel de bombeiros da cidade recebeu o chamado por volta das 16h06 para combater o fogo. Equipes foram deslocadas e trabalharam para neutralizar o problema, que assustou um grande número de usuários de linhas de ônibus e motoristas que passavam pelo local.

Confira o vídeo:

null Divulgação