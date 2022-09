Gabigol doa camisa para leilão em prol de ONG de São Gonçalo

Camisa do Gabigol autografada e com dedicatória está sendo leiloada em prol de ONG de São Gonçalo. - Foto: Divulgação

O atacante Gabigol, do Flamengo, doou uma camisa, que está sendo leiloada com o objetivo de arrecadar recursos para o Projeto Primeira Chance, de São Gonçalo, que apoia a educação de 63 crianças. O leilão fica disponível até as 20h da próxima segunda (12).

O leilão acontece no site da Play For a Cause, empresa carioca que utiliza o esporte e o entretenimento como ferramenta de transformação social. Quem fizer o maior lance vai levar não só o item, autografado e com dedicatória, mas também um vídeo personalizado do craque.

“A camisa em si já é especial para os torcedores do Gabigol. Agora, um vídeo feito pelo atleta especialmente para o vencedor do leilão é algo único, para ser guardado e lembrado para sempre. Quem não quer ter uma mensagem personalizada de seu ídolo?”, indaga André Georges, CEO e fundador da Play For a Cause.

O lance inicial dado para camisa do jogador do Flamengo foi de R$ 1.250,00. O último e atual lance está em R$ 5.450,00.