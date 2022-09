São Gonçalo constrói ponte e faz obras de drenagem em Tribobó

Obras de drenagem e a construção de uma ponte estão levando mais qualidade de vida para moradores em Tribobó. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano estão, há três semanas, realizando a intervenção na Rua Expedicionário Olavo Soares do Amaral. A previsão é de que a construção seja entregue na próxima semana.

Uma limpeza foi realizada no rio que corta a rua. As galerias, que antes tinham 60 centímetros de diâmetro para passagem da água, foram substituídas por galerias de 1,80 metro. A ponte foi construída sobre as galerias e está sendo reforçada com uma tela de ferros para que o concreto não rache, já que existe uma fábrica na região e a passagem de caminhões é constante.

“Eu fico até emocionado de ver o que estão fazendo aqui. Eu moro aqui há 42 anos e nenhum prefeito entrou aqui antes para fazer isso. É uma satisfação ver essas melhorias”, disse o aposentado João Araújo, de 73 anos.