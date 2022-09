Niterói sedia 4ª meia maratona neste final de semana

Um final de semana de lazer para toda a família. Essa é a proposta dos organizadores da 4ª Meia Maratona de Niterói, que terá sua disputa principal neste domingo (11), com apoio da Prefeitura de Niterói por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer e patrocínio da Soter Engenharia.Uma série de atividades de gastronomia e lazer vai tomar conta do Caminho Niemeyer, no Centro, ponto de partida e chegada dos corredores, a partir de sexta-feira (09), quando começa a entrega dos kits para os atletas inscritos, uma série de atividades de gastronomia e lazer vai tomar conta do Caminho Niemeyer.

A 4ª Meia Maratona de Niterói deste ano tem uma novidade: além dos percursos tradicionais de 21Km e 5Km, foi criado um intermediário de 12Km para atender atletas de várias performances. Como resultado, mais de três mil inscritos para a corrida, que terá também sua versão infantil no sábado (10), reunindo crianças e adolescentes entre 2 e 16 anos.

“Niterói é um celeiro de atletas e vem atraindo cada vez mais competidores de outras cidades e estados. Tanto que na maratona que aconteceu no primeiro semestre, o pódio ficou com corredores mineiros. A vocação esportiva é cada vez mais forte no município, atraindo visitantes e impactando positivamente vários setores”, afirma o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

Além da prova de corrida, várias outras atividades estão programadas durante todo o final de semana com brinquedos infláveis, atividades de desenho e pintura, subida em balão de ar, aulão de ioga, zumba e dance mix, avaliação gratuita de bioimpedância, feira de adoção de animais e de produtos esportivos e suplementos, praça de gastronomia, massoterapia e crioterapia, oficina kids com “balance bike” para ensinar crianças o equilíbrio em duas rodas, além de oficina de reciclagem com a Década dos Oceanos.

“O Caminho Niemeyer sempre está de portas abertas para eventos que venham somar aos cases de sucesso na cidade e a Meia Maratona é um deles, tanto que está sendo realizada a sua quarta edição. Realmente é uma excelente programação para todas as faixas etárias e perfis, com atrações diversas além da prova esportiva em si”, destaca Bárbara Siqueira, presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer.

O pelotão de elite da 4ª Maratona de Niterói, que reunirá atletas de alta performance, seguirá o seguinte percurso: largada na Praça do Povo (Caminho Niemeyer), passando pelos bairros do Gragoatá, Boa Viagem, Ingá, Icaraí, Estrada Fróes e São Francisco, com retorno em Charitas para o mesmo percurso de volta, em sentido contrário, até o Caminho Niemeyer. Os demais pelotões, de 12Km e 5Km, largarão em seguida.

Os cinco primeiros atletas no geral por distância serão premiados, assim como os três primeiros por faixa etária. Na Meia Maratona Kids os pelotões serão divididos por idade, entre 2 e 16 anos, com medalhas reservadas para todas as crianças participantes.

“Organizamos a Meia Maratona de forma a atender atletas de variados perfis. A premiação também é um grande atrativo dessa edição, graças ao apoio da Prefeitura de Niterói e o patrocínio da Soter Engenharia. Essa união é fundamental para que possamos oferecer a Niterói um evento esportivo de grande porte que já é tradição na cidade”, conclui Karen Casalini, triatleta que responde pela organização da corrida, ao lado do também triatleta Armando Barcellos.