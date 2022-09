Avenida Ary Parreiras terá interdição parcial do tráfego de veículos a partir de segunda-feira

A Avenida Ary Parreiras, em Icaraí, terá interdição do tráfego de veículos no trecho compreendido entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo na pista em direção a Avenida Roberto Silveira, para mais uma etapa da obra de recuperação da praça sobre o Canal Ary Parreiras. A interdição acontecerá entre 10h e 16h, fora do horário de rush, a partir da próxima segunda (12), com previsão de término para a sexta-feira (16). Agentes da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) estarão em pontos estratégicos na região orientando os motoristas.

Durante o período de interdição, a Rua Ator Paulo Gustavo, no trecho entre a Rua Joaquim Távora e a Avenida Ary Parreiras, sofrerá inversão de mão, passando a ter o sentido único de circulação sentido Ary Parreiras.

Os veículos que trafegarem pela Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e desejarem acessar a Av. Ary Parreiras deverão seguir pela Rua Joaquim Távora até a Rua Ator Paulo Gustavo ou a Travessa Estado de Israel, por onde poderão acessar a Ary Parreiras.