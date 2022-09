Bassar realiza recall de petiscos responsáveis pela morte de 40 cães

A dona do cão de estimação gastou muito dinheiro - Foto: Divulgação

A empresa Bassar começou a realizar nesta quinta-feira (8) o recall de petiscos supostamente intoxicados que, segundo a Polícia Civil, causaram a morte de 40 cães até o momento. A decisão veio logo após os exames preliminares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento indicarem que o propilenoglicol estaria contaminado com monoetilenoglicol - mesma substância encontrada em cervejas da Backer.

O Mapa detectou a substância tóxica em dois lotes de produtos. A Bassar afirma que esses dois lotes de propilenoglicol foram comprados da empresa Tecno Clean, que tem sede em Contagem, na Grande Belo Horizonte.

A analista financeiro Amanda Carmo gastou 14 mil reais para tentar salvar a vida da Malu. A Shih Tzu, de cinco anos, morreu após comer um dos petiscos da Bassar.

"Malu fez duas transfusões de sangue, ficou no oxigênio e começou a realizar hemodiálise. A gente pagou para ela uma internação semi-intensiva que custava R $430 por dia. Fora os remédios, levar cão para doar sangue pra ela, a bolsa de coleta de sangue. Tudo isso a gente pagou para ela".

Segundo a Bassar, o Ministério da Agricultura divulgou um comunicado alertando todas as empresas do setor de alimentação animal que podem ter também adquirido propileno-glicol contaminado. Por conta disso, outras marcas, além da Bassar, podem ter que retirar os produtos do mercado.

Após a divulgação dos casos e das investigações, a publicitária Tatiana Rey conseguiu salvar o cãozinho de 1 um ano e 4 meses. O cachorrinho encontrou um petisco dentro de casa e comeu. Na sequência ele começou a passar mal.

"Foi muito importante a gente ter lido essas matérias e ter ficado de olho nos sintomas. Problemas de intoxicação podem ser por outras coisas também. Mas pelo fato dele ter vomitado muito e a gente ter agido rápido, já com a ideia do que poderia ser, conseguimos salvar a vida dele com esse processo de desintoxicação".

Mortes de cães já foram registradas em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e em outros seis estados. Em nota, a Bassar Pet Food informou que interrompeu a produção da fábrica até que sejam esclarecidas as suspeitas de contaminação. A empresa afirma que a substância tóxica monoetilenoglicol não faz parte de nenhuma etapa da cadeia de produção da empresa.