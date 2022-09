Mazzei Soul Clube Da Esquina agita a Sala Nelson Pereira dos Santos

O músico e instrumentista Raphaelo Mazzei apresenta o show “Mazzei Soul Clube da Esquina”, na Sala Nelson Pereira dos Santos, no dia 14 de setembro, quarta-feira, às 20h.

Parte da programação do ‘Festival Pras Bandas de Cá’, Mazzei promete uma noite de homenagem pelos 50 anos do lendário álbum “Clube da Esquina”, que teve canções inspiradas e criadas na então pacata prainha de Piratininga, em Niterói, nos anos 70.

Niteroiense, nascido e criado no balneário de Piratininga, Mazzei vai revisitar as composições do disco comandado pelos cantores e compositores Milton Nascimento e Lô Borges.

"É simplesmente mágico saber que estes gênios da música brasileira foram inspirados pelos ares de Piratininga, ares estes que também fazem parte da minha base. Piratininga é o meu ‘quintal’", ressalta Raphaello.

O show tem a direção e arranjos do músico Augusto Andrade e conta com artistas de Niterói como: Juliano Candido (baixo), Felipe Martins (bateria), Ricardo Brazil (percussão), Augusto Andrade (Guitarra) e Bruce Lemos (teclados).

Serviço:

Mazzei Soul Clube da Esquina

Data: 14 de setembro, quarta-feira

Horário: 20h

Ingresso: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói - RJ

Informações: (21) 2719-9900

Classificação indicativa: livre

Ingressos em: https://site.bileto.sympla.com.br/salanelsonpereira/