Camisas falsificadas de times e seleções são apreendidas pela PRF

Nesta quinta-feira (8) foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), camisas falsificadas de times e seleções. As caixas com todo o material estavam dentro de um ônibus que fazia o trajeto Foz do Iguaçu x Rio de Janeiro.

A PRF realizou a abordagem no KM 335 da rodovia, em Resende, e durante a revista foram encontradas 315 camisas com notas fiscais que mostravam que os valores estavam bem abaixo do mercado. O material foi levado para a 89ª DP (Resende) e ninguém foi preso.