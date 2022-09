Rainha Elizabeth II está sob supervisão médica em seu palácio

O Palácio de Buckingham informou nesta quinta-feira (8), que a rainha Elizabeth II está sendo acompanhada por médicos da família real que estão preocupados com o quadro de saúde da monarca, de 96 anos, que está no palácio de Balmoral, na Escócia.

A família real já chegou ao palácio onde a rainha está sendo acompanhada pela equipe médica. Entre os familiares estão, o príncipe de Gales, Charles, filho mais velho e a duquesa da Cornualha, Camila junto à família do duque de Cambridge, William.

Na quarta-feira (7), a monarca desistiu de participar de um Conselho Privado virtual na quarta-feira, um dia depois de nomear Liz Truss como primeira-ministra em sua casa nas Terras Altas da Escócia.

“Após uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A rainha continua confortável e em Balmoral", informou um porta-voz do Palácio.

A recém-eleita primeira-ministra do Reino Unido publicou nas redes uma mensagem de preocupação. “Todo o país ficará profundamente preocupado com as notícias do Palácio de Buckingham nesta hora do almoço. Meus pensamentos - e os pensamentos das pessoas em todo o Reino Unido - estão com Sua Majestade a Rainha e sua família neste momento”.