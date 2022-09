Malafaia ora para paralisação por oito horas das urnas eletrônicas

O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, durante culto, fez uma oração para que as urnas eletrônicas travem por oito horas no dia das eleições caso aconteça o que ele chamou de "fraude eleitoral".

Culto realizado em 04-09 edição Portal Metrópoles Video editado pelo portal Metrópoles

Depois de falar sobre a paralisação das urnas, o aliado de Jair Bolsonaro (PL), pediu a Deus que "tenha misericórdia" do Brasil e "pelo menos oito horas para que a verdade se estabeleça". O culto foi publicado no canal do YouTube do pastor nesta segunda-feira (5).



"Se tentarem roubar essa eleição e fraudar, em nome de Jesus, esse sistema vai ser travado. Vai ficar travado por pelo menos oito horas e ninguém vai conseguir destravar. Aí vai ter que ter uma outra eleição. Essa é a minha oração", diz o pastor aos fiéis.

Segundo Malafaia, ele não fala de fraude envolvendo autoridades, mas sim hackers. Porém o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) voltou a afirmar que as urnas eletrônicas passam por uma série de procedimentos de auditoria e fiscalização antes das eleições, o que garante a total segurança do sistema.



Durante o culto, o pastor também insinuou novamente que se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer as eleições irá fechar igrejas — o que já foi negado por Lula e pelo PT, que entrou na Justiça contra o deputado federal e pastor Marco Feliciano (PL-SP) pela disseminação da informação falsa.

O boato sobre o fechamento de igrejas em caso de uma vitória do PT também tem sido propagado por diferentes apoiadores de Bolsonaro. A campanha do partido nega a informação e chegou a lançar um texto desmentindo os rumores.