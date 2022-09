Câmara de SG recebe familiares em nova homenagem à memória de Marlene Salgado de Oliveira

A Câmara de São Gonçalo prestou mais uma homenagem à memória da reitora Marlene Salgado de Oliveira, falecida em maio. Na sessão da última terça-feira (30), Wallace Salgado de Oliveira, um dos filhos da professora, foi recebido pelos vereadores, e agradeceu aos parlamentares e ao prefeito Capitão Nélson, que aprovaram por unanimidade, no último dia 10 de agosto, o projeto que dá o nome da educadora a uma escola no bairro de Guaxindiba. Com a publicação no Diário Oficial, a Escola Estadual Municipalizada Guaxindiba passou a se chamar Escola Municipal Professora Marlene Salgado de Oliveira.

“A Universidade Salgado de Oliveira, através de seus mantenedores, filhos e demais familiares, bem sensibilizados, agradeceram a homenagem prestada à sua reitora Marlene Salgado de Oliveira, eternizando sua vida e obra, tornando-a um símbolo, quando a nomeia como uma escola municipal, a Escola Municipalizada Marlene Salgado de Oliveira. Hoje, já no plano divino, seu coração se alegra, pois sempre amou a terra gonçalense e por ela - e nela - dedicou sua obra educacional sempre afirmando: “São Gonçalo me acolheu como cidadã, tenho, pois um dever de deixar um legado que contribua para o desenvolvimento da alma do povo gonçalense”, afirmou Wallace em discurso no plenário.

"Venho em nome da minha família, em nome da comunidade acadêmica da Universidade Salgado de Oliveira e do Colégio Dom Hélder, agradecer ao prefeito Capitão Nelson, à Câmara Municipal, especialmente ao vereador Lecinho, pela honrosa homenagem prestada à professora Marlene Salgado, minha mãe, e ao mesmo tempo assumir o compromisso de continuar o sonho e seu legado. Com o mesmo ardor e paixão continuar a parceria entre o município de São Gonçalo e as instituições mantidas pela Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura", concluiu Wallace.

Um dos autores do projeto de Lei que homenageia a professora Marlene Salgado e presidente da Câmara de São Gonçalo, o vereador Lecinho (MDB) falou sobre a importância de Dona Marlene para a cidade e também sobre a homenagem da escola, localizada no bairro onde foi criado e viveu durante 25 anos. "A professora Marlene foi uma lutadora pela educação, deu muitas oportunidades a muitos gonçalenses, ajudando com bolsas de estudos. Infelizmente nós só podemos homenagear alguém com o nome num espaço público, após a sua morte, mas a professora Marlene merecia tudo isso em vida, pela importância dela na Educação em São Gonçalo, Niterói e no Brasil," disse o parlamentar.

Presidente da Câmara, Lecinho também é um dos coautores do projeto de lei | Foto: Layla Mussi

Também coautora do projeto, a vereadora Mariangela Valviesse, também ressaltou o legado deixado por Marlene Salgado de Oliveira no setor de Educação. “O grande segredo para a plenitude é saber compartilhar, o ser pleno é aquele que guarda nada para si, principalmente conhecimento. Como lembrança dessa guerreira, grande educadora, que foi a professora Marlene, eu venho aqui deixar não só a minha palavra de orgulho, mas também ratificar que o segredo da vida deles [Marlene e Joaquim] foi compartilhar. Quando a gente compartilha, a gente cria motivações nos outros, e motivado você passa a ser uma pessoa que no seu dia-a-dia faz o que ama e o que acredita, no final da sua vida deixa uma marca para o mundo. Ambos são pessoas que marcam nossa história e marcam a cidade, em especial profissionais da Educação que a universidade tem formado ao longo dos anos", declarou.

Atual reitora, Jaína se comprometeu a continuar o legado deixado por Marlene | Foto: Layla Mussi

Na cerimônia também esteve presente Jaína dos Santos Melo Ferreira, amiga de longa data da professora Marlene e atual reitora do campi de São Gonçalo da Universo. Ela lembrou do amor e gratidão que a professora tinha por São Gonçalo e o quanto acreditava no poder transformador da educação. "Não havia uma fala da Dona Marlene em que ela não dissesse que era grata a São Gonçalo por ter a acolhido como cidadã e dado a ela uma oportunidade de contribuir na formação de jovens, adultos e crianças. Ela nunca deixou de acreditar que a educação transforma o homem e o homem transforma o mundo. Então eu tenho um orgulho muito grande de estar continuando a obra da professora Marlene com o dever de nunca deixar que essa chama se apague", reforçou.