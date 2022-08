Polícia Federal pede arquivamento de inquérito contra Luiz Pezão, ex-governador do Rio

A Polícia Federal pediu o arquivamento de um inquérito aberto contra o ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão por suposto envolvimento num esquema de propina em obras durante sua gestão e do também ex-governador do Rio, Sérgio Cabral.

As investigações contra Pezão foram iniciadas a partir de um depoimento de Sérgio Cabral, como delação premiada. No entanto, a delação foi invalidada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, relator do caso.

Com a invalidação da delação, o delegado da Polícia Federal responsável pelo caso, André Gustavo Veras de Oliveira, se manifestou ao Ministério Público Federal, na última sexta-feira (19), indicando que não havia mais viabilidade para seguir com as investigações, já que as informações passadas por Cabral, que deram origem a abertura do inquérito, foram anuladas

"A partir dessa decisão que tornou sem efeito a única e principal fonte que originou o inquérito, e que demonstraria os indícios do cometimento de ato ilícito juntamente com a autoria e materialidade, não há mais viabilidade no prosseguimento das investigações", informa um trecho da conclusão do relatório.

Em 2021, Luiz Fernando Pezão foi condenado a mais de 98 anos e 11 meses de prisão por corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro.