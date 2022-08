São Gonçalo mantém vacinação contra gripe em 55 pontos de atendimento

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo vacina toda a população com mais de 6 meses de idade contra a gripe, de segunda a sexta, em 55 unidades de saúde, das 8h às 17h. Aos sábados, o imunizante é aplicado nas clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, das 8h às 12h. Nesta semana, entre os dias 22 e 26, o Shopping Pátio Alcântara também vai oferecer a vacina contra a gripe, das 9h às 17h.

A aplicação da vacina para toda a população ficará disponível enquanto durar o estoque do imunizante. A vacina da gripe pode ser aplicada com outras vacinas, inclusive do coronavírus. Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF.

Balanço – São Gonçalo vacinou 158.636 pessoas contra a gripe, sendo 135.856 do público-alvo elencado pelo Ministério da Saúde e outras 22.780 do público em geral. O objetivo do Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo, mas vacinou somente 35,54% de um total de 382.239 pessoas.

Locais de vacinação

1 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

2 – Clínica Gonçalense do Mutondo

3 – USF Josyandra Moura Mesquita, s/nº, Colubandê

4 – PAM Coelho

5 – USF Bandeirantes

6 – USF Tancredo Neves, Trindade

7 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

8 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

9 – USF Jardim Catarina I, Jardim Catarina

10 – USF João Goulart, Jardim Catarina

11 – USF Elza Borges, Santa Luzia

12 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

13 – USF Ary Teixeira, Bom Retiro

14 – Clínica da Família de Marambaia

15 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

16 – USF Santa Luzia

17 – UBS Roberth Koch

18 – PAM Neves

19 – Posto de Saúde Roberto Silveira, Vista Alegre

20 – Posto de Saúde Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

21 – Posto de Saúde Apolo III

22 – Posto de Saúde Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal

23 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

24 – Posto de Saúde Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros

25 – Posto de Saúde Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

26 – Posto de Saúde Mutuá II

27 – Posto de Saúde Jair Arantes da Cruz, Boa Vista

28 – Posto de Saúde David Capistrano, Recanto das Acácias

29 – USF Quinta Dom Ricardo

30 – Posto de Saúde Constantino Farah, Mutuapira

31 – Posto de Saúde Portão do Rosa, Portão do Rosa

32 – Posto de Saúde Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

33 – Posto de Saúde Itaúna I

34 – Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto

35 – USF Zé Garoto

36 – Posto de Saúde Ana Nery, Gradim

37 – Posto de Saúde Armando Leão, Morro do Castro

38 – Posto de Saúde Wally Figueira da Silva, Rocha

39 – Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho

40 – Posto de Saúde Jardel do Amaral, Venda da Cruz

41 – Posto de Saúde Mutuaguaçu

42 – Posto de Saúde Bocayuva Cunha, Sete Pontes

43 – Polo Sanitário Rio do Ouro

44 – Posto de Saúde Emílio Ribas, Sacramento

45 – Posto de Saúde Manoel de Abreu, Ipiíba

46 – USF Marileia Cardoso, Jóquei

47 – Posto de Saúde Santa Isabel

48 – Posto de Saúde Marechal Cândido Rondon, Colubandê

49 – USF Waldemar Costa Nunes, Barro Vermelho

50 – Posto de Saúde Almerinda

51 – Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

52 – Posto de Saúde Vila Candoza, Coelho

53 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

54 – Posto de Saúde Adolfo Lutz, Amendoeira

55 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo