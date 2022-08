Cidadania Itinerante atende a mais de 800 pessoas no Jóquei

Moradores de São Gonçalo participaram de mais uma edição do projeto 'Cidadania Itinerante', realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, neste sábado (20), no Jóquei. Ao todo, 812 pessoas participaram da ação, que é uma política pública efetiva de São Gonçalo, aprovada por lei, e já realizou milhares de atendimentos desde julho do ano passado, mês de sua criação.

“O Cidadania Itinerante é um projeto de sucesso em São Gonçalo, que ganhou muita adesão da população porque realiza o que a Assistência se propõe a fazer: levar dignidade e cidadania para os gonçalenses. Estamos indo, a cada edição, nas aéreas de maior vulnerabilidade da cidade”, disse o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

Na ação, que aconteceu de 9h às 13h, na Avenida Professora Aida de Souza Faria, na altura do número 620, local conhecido como Largo dos Predinhos, foram oferecidos serviços de orientação jurídica, instruções sobre o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação ao combate à violência contra as mulheres, verificação sobre o direito à tarifa social da Enel e da Águas do Rio, aferição de pressão arterial, odontomóvel, corte de cabelo, manicure e recreação infantil.

A próxima edição do Cidadania Itinerante será sábado que vem (27), em Itaúna.