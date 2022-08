Hoje é Dia: datas celebram infância e pessoas com deficiência

Campanha da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência deste ano tem como tema "Superar Barreiras" - Foto: Divulgação

Campanha da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência deste ano tem como tema "Superar Barreiras" - Foto: Divulgação

A semana que começa hoje (21) é marcada pelo início de um período de conscientização pela inclusão de pessoas com deficiência e luta contra o capacitismo. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é comemorada desde 1964. Este ano, o tema da campanha é Superar barreiras para garantir inclusão.

Esta reportagem de 2019 do Repórter Brasil explicou o que é a deficiência intelectual e múltipla, e reforçou a importância do apoio familiar para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Confira:

Na quarta-feira (24), o Dia da Infância propõe reflexões sobre o asseguramento dos direitos das crianças no Brasil. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada criança a pessoa que tem até 12 anos incompletos.

Nesta edição, o programa Viva Maria, da Rádio Nacional, debateu, em 2020, sobre os direitos da infância e as vulnerabilidades a que crianças brasileiras estão expostas. O Viva Maria também destaca a importância do brincar.

Ainda sobre inclusão, em 26 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Igualdade Feminina. A data foi escolhida em homenagem à aprovação da 19ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que instituiu o sufrágio feminino.

Dia do folclore

Na segunda-feira (22), é comemorado o Dia do Folclore. Saci Pererê, Curupira, Boto cor-de-rosa, Boitatá. Você provavelmente já ouviu falar desses nomes e histórias que compõem o imaginário popular. Se você não conhece, ou se quer saber mais, o Nacional Jovem listou uma série de curiosidades sobre os personagens folclóricos.

O folclore, no entanto, não diz respeito apenas a esses contos. O nome dessa importante manifestação da cultura popular vem da junção das palavras folk (povo) e lore (conhecimento) e abrange lendas, contos, danças, canções populares e outras manifestações culturais.

110 anos de Nelson Rodrigues

O legado de Nelson Rodrigues é homenageado na terça-feira (23). Há 110 anos, nascia o teatrólogo, jornalista, romancista, folhetinista, cronista e reconhecido como o dramaturgo mais influente do Brasil. Autor de frases emblemáticas como "Toda unanimidade é burra", ele foi tema de reportagem especial da EBC.

No sábado, o cantor Paulinho Moska completa 55 anos. O artista foi convidado do programa É Tudo Brasil, em que falou sobre o início da carreira musical e sobre a carreira de ator.

Lista semanal do Hoje é Dia

21

Nascimento do escritor ludovicense Josué Montello (105 anos)

Nascimento do cantor e guitarrista inglês Joe Strummer (70 anos) - da banda punk inglesa The Clash

Publicado decreto de tombamento da Associação Centro Cultural Estudantina, coroado como Patrimônio Cultural do Rio (10 anos)

Início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla - comemorada desde 1964, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância de práticas inclusivas e de respeito às diferenças, os direitos de cidadania e inclusão social de todos

22

Nascimento do compositor francês Claude Debussy (160 anos)

Nascimento do humorista paulista Ary Toledo (85 anos)

Nascimento do guitarrista e bluesman norte-americano John Lee Hooker (105 anos)

Nascimento do músico norte-americano Layne Staley (55 anos) - grande ícone do movimento grunge da década de 1990

Brasil declara guerra à Alemanha e à Itália (80 anos)

Dia do Folclore - nessa mesma data, no ano de 1846, a palavra folklore (em inglês) foi inventada pelo escritor inglês William John Thoms

23

Nascimento do dramaturgo pernambucano Nelson Rodrigues (110 anos)

Morte de Marechal Deodoro da Fonseca (130 anos) - proclamou a República e foi o primeiro presidente do Brasil

Nascimento da atriz fluminense Maria Antonietta Portocarrero, a Tônia Carrero (100 anos)

Morte do instrumentista e compositor potiguar Edu da Gaita (40 anos)

Nascimento do ator, diretor e coreógrafo Gene Kelly (110 anos) - célebre pela sua atuação no filme Cantando na chuva

Nascimento da cantora carioca Paula Toller Amora (60 anos) - vocalista da banda Kid Abelha

Basquete do Brasil bate o até então invencível time dos Estados Unidos na final do Pan-Americano de Indianápolis (35 anos)

24

Nascimento do compositor fluminense Joaquim Torres Delgado de Carvalho (150 anos) - também foi bibliotecário do Instituto Nacional de Música, entre 1902 e 1907, onde realizou a primeira catalogação das obras do museu

Nascimento do escritor carioca Paulo Coelho (75 anos)

Dia da Infância

25

Nascimento da vereadora de São Paulo e jornalista Soninha Francine (55 anos)

Morte do astronauta norte-americano Neil Armstrong (10 anos) - o primeiro homem a pisar na Lua

Dia do Soldado - a data homenageia o dia do nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, em 25 de agosto de 1803. Caxias é o patrono do Exército Brasileiro e ficou conhecido como "o Pacificador" após sufocar muitas rebeliões contra o Império

26

Nascimento da cantora fluminense Cláudia Telles (65 anos) - filha do violonista Candinho e de uma das precursoras da bossa nova, a cantora Sylvinha Telles. Famosa como intérprete das canções Fim de tarde" e Eu preciso te esquecer

Dia Internacional da Igualdade Feminina - dia de aprovação da 19ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que instituiu o sufrágio feminino

27

Nascimento do cantor carioca Paulinho Moska (55 anos)

Nascimento do cantor e compositor fluminense Alberto Ribeiro da Vinha, o Alberto Ribeiro (120 anos)

Nascimento da ativista norte-americana Barbara Bach (75 anos) - já foi bond girl e é casada com o ex-Beatle Ringo Starr

Dia Nacional do Psicólogo