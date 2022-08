São Gonçalo terá posto de testagem de varíola dos macacos

A Secretaria Estadual de Saúde abrirá, na próxima terça-feira (23), um posto de coleta de material para testagem de casos suspeitos de varíola dos macacos, em São Gonçalo.

O posto de testagem ficará localizado em um anexo à UPA do Colubandê. Este é o segundo centro de testagem aberto pela Secretaria Estadual de Saúde. O primeiro foi aberto nesta sexta-feira (19) no Iaserj Maracanã, na Zona Norte do Rio.

Outros dois novos postos serão abertos no estado do Rio. Ao longo da próxima semana, em parceria com a Prefeitura de Nova Iguaçu, um terceiro posto de coleta passa a funcionar no Centro de Saúde Vasco Barcelos, que atenderá os municípios da Baixada Fluminense que não possuem serviço de coleta.

O quarto posto será aberto no Núcleo de Enfrentamento e Estudos de Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes, da UFRJ.

O teste será realizado apenas em pacientes encaminhados pelas unidades de saúde da rede pública, após exame clínico que indique a suspeita de contaminação. O encaminhamento deve ser feito por uma unidade da rede pública para que os casos suspeitos possam ser notificados e acompanhados adequadamente pelas vigilâncias municipais e estadual.

As amostras coletadas serão recebidas pelo Laboratório Central Noel Nutels e enviadas para análise nos laboratórios referenciados pelo Ministério da Saúde no RJ.

Após ser atendido no posto de teste, o paciente deve voltar à unidade de saúde onde recebeu o atendimento médico para saber o resultado do teste.