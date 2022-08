Hoje (20) pode ser o dia mais frio do ano no Rio de Janeiro

A temperatura no Rio pode cair drasticamente neste sábado (20). A previsão é de que a máxima na capital não passe de 19ºC, o que pode fazer o dia ser o mais frio do ano. A mínima deve ficar em 13°C, com direito a ventos e chuva.

Também podem ocorrer pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade devido às instabilidades vindas do oceano para o continente. Região Metropolitana, Costa Verde e Região dos Lagos podem registrar chuva forte em momentos ao longo do decorrer do dia.

Ontem (19), os fortes ventos que chegaram ao Rio com a frente fria causaram transtornos na cidade. Na Gávea, na Zona Sul, uma árvore do campus da PUC-Rio caiu na Rua Marquês de São Vicente no início da tarde. Três carros foram atingidos. Dois ocupantes de um dos veículos ficaram feridos e foram levados de ambulância para o Hospital Miguel Couto, no mesmo bairro, mas sem gravidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h09 para o atendimento. O acesso para pedestres foi liberado às 16h22. Mas, para motoristas, a via seguiu interditada por um tempo.

A árvore centenária caiu sobre as duas pistas da via, a poucos metros da Escola Parque, onde crianças entravam para as aulas das 13h. Gabriel Bernardino, professor de Matemática da unidade, estava em um dos carros atingidos com outros três colegas. Ele sofreu escoriações leves. Ainda sob o efeito do susto, com as pernas bambas, o professor contou como foi:

“A gente ouviu um barulho grande. Eu vinha no banco do carona, e achei que não ia pegar no nosso carro, mas, de repente, caiu tudo, a gente ficou meio amassado dentro do carro.”

O trânsito na Gávea ficou complicado durante toda a tarde, e boa parte da região ficou sem luz. O gerente operacional da Escola Parque, Félix Fernandes, disse que os alunos ficaram em segurança no local e que a estrutura do prédio não foi afetada. No entanto, houve falta de energia e dificuldade de acesso.

O entregador Marcelo Bernardo estava passando no local na hora em que a árvore caiu e também teve seu carro atingido. A porta traseira do veículo foi esmagada, mas ele não sofreu ferimentos.