Jornalista Ápio Gomes morre, aos 79 anos, em Maricá

Morreu na manhã desta sexta-feira (19), aos 79 anos, o jornalista Ápio Gomes morreu, aoas 79 anos, na manhã dessa sexta-feira (19), em Maricá. Ele era filiado ao PDT desde 1981 e ao longo dos anos, assumiu papéis de destaque nos governos Brizola no Estado do Rio.

Ápio fez parte de um grupo de jornalistas e personalidades notórias do pedetismo brasileiro. Foi Chefe de Gabinete de Wagner Teixeira na Riotur, ainda em 1982. Depois se tornou revisor dos “Tijolaços”, escritos por Brizola com ajuda de Fernando Brito. Já no segundo governo Brizola, Ápio era integrante da Secretaria de Imprensa do Governo, ao lado de Osvaldo Maneschy.

Nos últimos anos, ele se dedicava a organização de vasto material deixado por Brizola, entre artigos, entrevistas e os próprios Tijolaços. Ao lado de Maneschy, organizou o livro “Leonel Brizola, pensamentos conclusivos”, publicado em 2011 pelo Nitpress. Em seu último trabalho, mergulhou com o afinco e competência – que lhe eram marcas – no Centro de Memória Trabalhista, onde organizou todos os Tijolaços do Brizola.

O trabalho culminou com o especial dos Cadernos Trabalhistas dedicado aos textos de Brizola. Há mais dois livros de Tijolaços no prelo para serem publicados pelo Centro de Memória do PDT. Ápio completaria 80 anos em outubro próximo. Faleceu em casa, ao lado da esposa Jacira. Deixa dois filhos, Lucas e Felipe.