Jacarezinho: pesquisa mostra que moradores relatam agressões policiais

Uma pesquisa foi feita com moradores do Jacarezinho para eles avaliarem os cinco meses do programa Cidade Integrada, que teve início em janeiro deste ano. Foi apontado que a maioria dos entrevistados se sente mais insegura, relata invasão de policiais a residências e testemunhou ou já foi vítima de agressão por parte dos agentes do Estado.

Os dados foram levantados pelo Observatório Cidade Integrada, realizado pelo Instituto de Defesa da População Negra e pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos. Também teve participação da Casa Fluminense e do Laboratório de Dados e Narrativas sobre Favelas e Periferias (LabJaca). Foram entrevistados 387 moradores abordados enquanto transitavam na favela.

O relatório aponta que 69% dos entrevistados se sentem mais inseguros desde o início do programa, enquanto apenas 10% se sentem mais seguros. Para o relatório, os dados mostram que o Cidade Integrada fracassou.

"Além de falhar em entregar a maioria dos serviços prometidos pelo Estado para o bairro e interromper ou reduzir projetos iniciados, a ocupação do território pela Polícia Militar produziu maior sensação de insegurança na população", diz o texto.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar foi procurada e informou que, desde o início do programa, foi instalado na comunidade um posto avançado da Corregedoria Geral da Corporação.

"Durante esse período, oito denúncias foram registradas e todas estão sendo devidamente apuradas. Instalado numa área próxima à Clínica da Família, o posto permanece à disposição dos moradores".