Fim de semana em Maricá deve ser chuvoso e com baixas temperaturas

Depois de alguns dias de clima ameno, o fim de semana em Maricá promete um tempo menos estável. Segundo previsão da Defesa Civil, o município receberá chuvas e temperaturas mais baixas nos próximos dias. O frio se deve a passagem de um sistema frontal que chegou ao estado do Rio de Janeiro nos últimos dias.

A queda de temperatura começa nesta sexta-feira (19/08), com mínima de 15°C e máxima de 18°C. O céu deve ficar nublado e encoberto o dia todo, com previsão de chuvas fracas ou moderadas. A intensidade dos ventos deve variar de fraca a moderada, com possibilidade de rajadas mais intensas ao longo do dia.

O céu continua nublado no sábado (20/08), com possibilidade de chuvas e ventos variando entre fracos a moderados. A expectativa é de que a temperatura fique entre 14°C e 19°C.

Já no domingo (21/08), as chuvas devem diminuir, com possibilidade de pancadas fracas e isoladas. Apesar disso, o céu permanece dublado e com ventos moderados. A temperatura mínima prevista para o dia é de 16°C e a máxima de 21°C.