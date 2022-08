Cecierj abre mais mais de 5 mil vagas para cursos de formação continuada de professores do Rio

A Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior à distância do Estado do Rio de Janeiro) abriu mais de 5 mil vagas para professores do Estado do Rio de Janeiro que queiram fazer cursos de qualificação. As inscrições, abertas até o dia 5 de setembro, são para o terceiro período letivo do Programa de Formação Continuada de Professores.

Os cursos são gratuitos e online, em diversas áreas específicas como Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática, Prática Docente e Tecnologia Educacional. As aulas são voltadas para professores do Ensino Fundamental II e Médio, além de outros profissionais da Educação Básica e licenciandos.

O Programa tem carga horária de 120 horas, organizadas em disciplinas de 30 horas cada. As disciplinas integrantes das áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Matemática têm o objetivo principal de alinhar as habilidades e competências desenvolvidas no curso com as necessárias para a prática docente. Já as disciplinas de Prática Docente e Tecnologia Educacional abordam temas relacionado a todas as áreas do conhecimento, assim como novas práticas pedagógicas.

As aulas começam no dia 13 de setembro e vão até 5 de dezembro. Cada candidato pode se inscrever em até duas disciplinas por período. As inscrições podem ser feitas no site: https://www.cecierj.edu.br/extensao