Dois veículos pegam fogo em posto de gasolina em Niterói

Veículos em chama em posto de gasolina no Fonseca, em Niterói. - Foto: Divulgação

Veículos em chama em posto de gasolina no Fonseca, em Niterói. - Foto: Divulgação

Dois carros pegaram fogo, na manhã desta segunda-feira (15), dentro de um posto de combustível localizado entre os bairros Engenhoca e Fonseca, em Niterói.

Segundo o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados ainda pela manhã e conseguiram controlar as chamas rapidamente. Ainda de acordo com a corporação, ninguém ficou ferido no acidente.

As chamas e a fumaça, que podia ser vista de longe, assustaram quem passava no local. Ainda não se sabe o que provocou as chamas.

Vídeo do incidente. Divulgação