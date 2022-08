Vídeo em que pai 'dá show' durante formatura da filha viraliza; veja!

A então universitária Bianca Giusfredi, havia combinado com o pai, de quem é muito próxima, que ele entraria com ela em sua formatura. Ela se formou em direito no Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), no Mato Grosso do Sul, e a ocasião por si só já seria de muito orgulho e felicidade. O que ela não contava é que o paizão, Alexssandro Magno Ernega, o Alex, fosse surpreender com uma performance inusitada - e não ensaiada - durante a entrada.

“Eu não imaginava nada do que ele iria fazer. Até porque não ensaiamos, apenas mostrei a música para ele um dia antes da formatura. Mas eu não tinha dúvidas que ele iria dar um show… ele é demais”, elogia a filha, que cedeu entrevista ao portal Catraca Livre.

O vídeo do pai dançarino viralizou nas redes sociais, atingindo milhares de views no Instagram e no TikTok. A advogada recém-formada ainda comentou que Alex está adorando a repercussão e que o humor dele é o mesmo do vídeo todos os dias.

“Em qualquer reunião familiar ou entre amigos é dessa forma, totalmente animado e o primeiro a topar qualquer festa. Gravo muito vídeo ele e sempre gera boas risadas”, concluiu.

