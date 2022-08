Vídeo: Homem faz ataque racista em biblioteca após ser flagrado lendo livro de Hitler

"Não gosto de negro", disse o homem, que foi gravado pelos frequentadores do espaço - Foto: Reprodução

Um homem foi flagrado nesta terça-feira (2), na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, lendo o livro "Mein Kampf" (Minha Luta" em português). O livro, escrito por Hitler, traz as ideias racistas e antissemitas do líder austríaco, que fundou o Partido Nazista. Questionado pelos frequentadores do local, o homem fez ataques racistas e homofóbicos.

"Não gosto de negro. A cultura deles é uma bosta. Se prestassem, não eram discriminados pela sociedade", disse o homem. "Você vai à Praça da Sé e vê um monte de negro vendendo celular roubado na praça pública. Aí quer dizer que sou racista?", completou.

"Estou aqui estudando, tentando melhorar, sair da p* desse país, que é um lixo. E vocês com esse papo de macaco, de favela, entendeu. Não sou obrigado a usar drogas, ficar chupando r* nas portas do banheiro público não, igual muitos fazem aqui", continuou.

Ao ser chamado de racista, o homem afirmou que não gosta de negros. "Não gosto de negro, que gosta de macaco é zoológico."

A Biblioteca Mário de Andrade se manifestou em uma rede social e disse que o frequentador já causou problemas no espaço anteriormente. Após o caso desta terça-feira, ele foi levado imediatamente levado para a 77ª Delegacia de Polícia para registro de ocorrência.

"A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, repudia veementemente as falas e atitudes nazistas, homofóbicas e racistas do frequentador flagrado na tarde desta terça-feira (02) na Biblioteca Mário de Andrade (BMA), um espaço marcado pelo respeito às diferenças de gênero, raça, orientação sexual e pela celebração da diversidade.

Após o ocorrido, o frequentador, que já havia tido problemas anteriores no espaço, foi imediatamente levado para a 77ª Delegacia de Polícia para registro de ocorrência. A Prefeitura ressalta que racismo é crime inafiançável, pela Constituição Federal, lei n.º 7.716, de 5 de janeiro de 1989.", diz o comunicado.