Giovanna Ewbank discute com mulher que foi racista com seus filhos; veja o vídeo

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a atriz Giovanna Ewbank discute com uma mulher que foi racista contra seus filhos, que são negros. Segundo pessoas que estavam no local, a mulher teria dito para "tirar aqueles pretos imundos dali". As informações são do colunista Léo Dias, do Portal Metrópoles.

“Racista nojenta, uma filha de uma puta, é isso que você é, horrorosa. Você é nojenta, olha tua cara. Eu tenho pena de você. Você merece um soco, uma porrada na sua cara, é isso que você merece”, disse a artista durante o vídeo registrado por um celular no momento da discussão. Bruno Gagliasso, marido da atriz, estava do lado da esposa durante a briga. Giovanna também teria cuspido no rosto da mulher ao ouvir as ofensas.

O caso aconteceu em Portugal. A atriz ainda não se posicionou sobre o assunto.